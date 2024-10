Jasmine Paolini può giocarsi il secondo posto alle WTA Finals. Solo Sabalenka fuori portata

Il sorteggio della fase a gironi del torneo di singolare delle WTA Finals 2024 di tennis ha riservato all’azzurra Jasmine Paolini il Gruppo Viola, nel quale se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Zheng Qinwen.

Sia per classifica che per precedenti con le altre avversarie la favorita per il passaggio del turno come prima del girone è la numero 1 del mondo: Sabalenka è in vantaggio per 6-3 contro Rybakina, battuta anche lo scorso anno nella prima fase delle Finals, non ha mai perso in 4 precedenti contro Zheng, ed è in parità sul 2-2 con la tennista italiana, contro la quale, però, non ha mai giocato in stagione.

Per quanto concerne la seconda posizione nel raggruppamento, invece, la lotta appare aperta, vista anche l’incognita della condizione con cui la kazaka arriva all’ultimo torneo dell’anno: Rybakina, infatti, non gioca dagli US Open, anche se nei due scontri diretti con la cinese, datati 2022 e 2023, non ha perso neppure un set.

Paolini, al contrario, è sul 2-2 contro la kazaka, contro la quale è sull’1-1 nel 2024, in due match risolti entrambi al terzo set, mentre in tre precedenti non ha mai battuto la cinese, che tra 2023 e 2024 ha ceduto soltanto due set all’azzurra.

La prima piazza nel raggruppamento appare prenotata dalla bielorussa, ma per la seconda posizione i giochi sembrano aperti e non è da escludere un arrivo a pari numero di vittorie tra le altre tre giocatrici. Ogni set ed ogni game vinto nell’arco del girone potrebbe essere molto importante in ottica passaggio del turno.