Jasmine Paolini: “Punto alle WTA Finals. Spero di poter giocare il doppio anche nel 2025”

Jasmine Paolini, protagonista di una stagione meravigliosa, è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica della qualificazione per le WTA Finals 2024, dopo aver staccato il biglietto per Riyadh nel doppio con Sara Errani. La finalista del Roland Garros e di Wimbledon si presenta alla vigilia del WTA 1000 di Wuhan con la consapevolezza di poter conquistare il pass per le Finals anche in singolare, avendo un margine importante sull’ottava classificata della Race, la cinese Qinwen Zheng.

“Mi sono allenata oggi perché ieri pioveva. Le condizioni sono lente, le palle tendono a gonfiarsi ed è diverso rispetto a Pechino. Proveremo ad adattarci il prima possibile perché già domani sarò in campo. Qui non avevo mai giocato e non credevo che i campi fossero così lenti. Anche a Pechino lo erano, ma non così. Speriamo possa essere una bella settimana“, le prime impressioni dell’azzurra in conferenza stampa dopo il trasferimento da Pechino a Wuhan.

Sul match d’esordio in programma domani contro la padrona di casa Yue Yuan: “Spero che facciano tutti il tifo per lei ma va bene così, è normale. Quando giochiamo a Roma sono tutti dalla mia parte. È il tennis, è lo sport. Spero solo che lo stadio sia pieno perché come detto sarebbe anche molto bello per il nostro sport. Non è semplice perché ogni torneo è diverso, occorre sempre ripartire e ritrovare energie. Cercheremo però di fare le solite cose: prepareremo il match con il mio coach, parleremo del piano di gioco da adottare. Sarà dura, l’ho affrontata l’anno scorso a Pechino e anche lì fu combattuta“.

Paolini è stata poi interpellata dai giornalisti locali sulla sua eventuale intenzione di continuare a giocare in doppio con Errani anche nel 2025: “Sì, credo proprio di sì. Mi piace giocare con lei: abbiamo vinto l’oro olimpico, due WTA 1000, tra cui Roma in casa. Quella del doppio quest’anno è stata una bellissima esperienza. Spero di poterlo fare anche il prossimo anno perché credo mi aiuti anche in singolare e conto di poter migliorare ancora su qualche aspetto in entrambe le specialità“.

Sugli ultimi obiettivi della stagione, Jasmine non ha dubbi: “Al momento è quello di qualificarmi per le WTA Finals. È davvero un traguardo enorme per un giocatore. Cercheremo, tra qui e Ningbo, di ottenere i punti che ancora mancano e se dovessi riuscirci vorrebbe dire esser riuscita a centrare un obiettivo enorme“.