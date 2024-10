Jasmine Paolini manca il record di Francesca Schiavone. Ma senza Rybakina avrà altre occasioni

Jasmine Paolini è stata eliminata ai sedicesimi dei China Open 2024 di tennis, fermandosi a 65 punti conquistati per il ranking WTA: l’azzurra nella classifica di lunedì 23 si trovava al quinto posto a quota 5348 punti, mentre al momento è sempre al numero 5 virtuale con 5293, avendo perso 55 punti netti.

Paolini, infatti, lunedì 7 ottobre scarterà i 120 punti dei China Open 2023, in quanto lo scorso anno uscì agli ottavi nel torneo di Pechino: l’azzurra ha mancato l’assalto al 4° posto, per ritoccare il best ranking, avendo raggiunto il numero 5 del mondo il 15 luglio scorso, dopo Wimbledon.

L’italiana, inoltre, col quarto posto nel ranking andrebbe ad eguagliare il miglior piazzamento di Francesca Schiavone, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011, dopo gli Australian Open: Paolini, invece, ora rischia di essere sopravanzata dalla statunitense Coco Gauff, che vincendo il torneo di Pechino arriverebbe a quota 5593.

Lo stop fino a fine stagione della kazaka Elena Rybakina, però offre all’azzurra altre occasioni di approdo al numero 4 del ranking WTA: l’azzurra scarterà nelle prossime due settimane 365 punti, ma la kazaka ne perderà 500 per la partecipazione alle Finals 2023: a quel punto serviranno 51 punti a Paolini per raggiungere la kazaka.

Non va dimenticato, inoltre, che questo sorpasso potrà considerarsi effettivo in caso di qualificazione matematica alle Finals da parte dell’azzurra: la sola partecipazione all’ultimo atto stagionale, infatti, assicura 375 punti a ciascuna tennista, in quanto ogni sconfitta nella fase a gironi vale comunque 125 punti.

Va sottolineato, infine, che al momento Jasmine Paolini è al quarto posto nella Race WTA, ad un tiro di schioppo (proprio quei famosi 51 punti) dalla terza piazza di Rybakina, quindi nel caso in cui riesca a tenere a bada le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, l’azzurra potrebbe chiudere l’anno al numero 3 WTA.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 7 OTTOBRE

Ranking lunedì 23 settembre: 5348, 5° posto.

Punti da scartare lunedì 7 ottobre: 120 (ottavi China Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 7 ottobre: 65 (sedicesimi China Open 2024).

Ranking lunedì 7 ottobre: 5293 punti, 5° posto virtuale (può scavalcarla Coco Gauff in caso di vittoria finale).