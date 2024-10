Jasmine Paolini giocherà due partite in un giorno a Wuhan: il programma di singolare e doppio

Ci sarà una situazione un po’ particolare per Jasmine Paolini domani a Wuhan. O almeno, l’ordine di gioco così recita: prima sarà in campo sul Court 1 contro la russa Erika Andreeva e poi, solo apparentemente subito dopo, sullo stesso campo assieme a Sara Errani contro la russa Ekaterina Alexandrova e la ceca Katerina Siniakova.

Perché solo apparentemente subito dopo? Perché da regolamento, dopo aver finito il singolare, vengono concessi normalmente 90 minuti a chi ha chiuso l’opera prima di scendere in campo di nuovo in doppio. Una situazione del tutto normale, che capita molto spesso, ma che di solito non salta all’occhio perché i campi in cui i singolaristi sono poi impegnati sono diversi da quelli di doppio oppure c’è un match in mezzo (è il caso di Alexandrova). In sostanza, tutto normale, all’interno di una programmazione particolare.

Di seguito il calendario di domani di Jasmine Paolini. Sarà possibile seguire Paolini-Erika Andreeva in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis; per Errani/Paolini ci saranno Sky Sport Plus, salvo cambi di programmazione, SuperTennis, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Paolini-Erika Andreeva, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO JASMINE PAOLINI SINGOLARE E DOPPIO, WTA WUHAN 2024

Giovedì 10 ottobre

Court 1

Ore 5:00 Linette (POL)-Kasatkina [8] – 3° turno

A seguire Baptiste (USA) [Q]-Alexandrova – 3° turno

Non prima delle ore 9:00 Paolini (ITA) [3]-E. Andreeva [LL] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis – 3° turno

Dopo ragionevole riposo Errani (ITA)/Paolini (ITA) [4]-Alexandrova/Siniakova (CZE) – Diretta tv su SuperTennis – 2° turno

PROGRAMMA JASMINE PAOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203, Paolini-Erika Andreeva), Sky Sport Plus (doppio) e SuperTennis (in chiaro, entrambe)

Diretta streaming: SkyGo, Now (Paolini-Erika Andreeva), SuperTenniX e sito di SuperTennis (entrambe)

Diretta Live testuale: OA Sport (Paolini-Erika Andreeva)