Jannik Sinner, tra i 527 ace e il 55% di punti vinti: le statistiche di un anno stellare. E la velocità al servizio…

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una stagione strabiliante: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha dettato legge in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di sette tornei conquistati in dieci mesi (oltre all’esibizione del Six Kings Slam). Sono numeri da capogiro per il tennista italiano, che ormai è numero 1 del mondo da ormai venti settimane.

Secondo le statistiche ufficiali dell’ATP Jannik Sinner ha firmato 527 ace nel corso di questa annata agonistica (a fronte di 140 doppi falli) ed è stato glaciale nei suoi 931 turni di battuta: 61% di prime in campo, 79% di punti portati a casa con la prima e il 58% con la seconda, riuscendo a salvare il 74% delle 311 palle break che si è trovato a fronteggiare e vincendo addirittura il 91% di game in cui è stato alla battuta.

Allo stesso tempo il fuoriclasse altoatesino è stato eccellente nei 912 turni in risposta: 41% di punti vinti e 28% di game conquistati con l’avversario in battuta, convertendo il 42% delle 627 palle break avute a disposizione e trovando la soluzione risolutiva nel 32% dei casi sulla prima e nel 56% sulla seconda. Nel corso di questa annata agonistica l’azzurro ha vinto il 55% dei punti giocati.

Sono numeri da capogiro per il numero 1 del mondo, che serve in media a 197 km/h. La qualità del rovescio è valutata in 8.48 secondo i parametri dell’ATP, mentre di dritto si spinge a una valutazione di 8.8. Le statistiche sono chiaramente in divenire e ci saranno indubbiamente delle variazioni nell’ultimo mese di competizioni che comprende Masters 1000 di Parigi-Bercy, ATP Finals e Finals di Coppa Davis, ma i numeri attestano già l’enorme caratura del nostro portacolori.