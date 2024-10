ATP Stoccolma, Lorenzo Sonego lotta, ma cede a una versione solida di Ruud

Casper Ruud avanti a Stoccolma! Non delude la testa di serie numero 2 che supera Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e tre quarti di gioco. Un match giocato discretamente dall’azzurro nel secondo set, ma di fronte c’è stata una versione piuttosto convincente del norvegese che affronterà Tallon Griekspoor ai quarti.

Ruud approccia decisamente meglio di Sonego il match e il break arriva presto: il norvegese scappa subito sul 2-0 grazie a un game davvero negativo per il torinese con un erroraccio di dritto e un brutto passante di rovescio. L’ex numero 2 del mondo è molto solido nei suoi turni di battuta, non concede niente e mantiene fino in fondo questo break di vantaggio, mentre l’azzurro rischia di precipitare, ma in un paio di game riesce a salvarsi: in un caso ai vantaggi e nell’altro da 0-30. Il primo parziale va comunque appannaggio per 6-3 al giocatore di Oslo.

Anche l’inizio del secondo set non è semplice per il piemontese che sbaglia qualcosa e si trova ad annullare una palla break sull’1-1 a causa di un doppio fallo, ma riesce a salvarsi con un dritto che prende una piccola parte di riga. Nel game successivo è Sonego ad arrivare ai vantaggi in risposta, ma non riesce ancora a procurarsi occasioni. Si arriva quindi al tiebreak e i due commettono una serie di errori: due mini-break per parte nei primi sei punti tra dritti sbagliati e tocchi a rete rivedibili. Dal 3-3 però il norvegese gioca un tennis consistente, spingendo con il dritto, riuscendo ad essere incisivo in risposta e prendendosi così il match.

Ruud ha servito bene e a fare la differenza è il rendimento con la seconda di servizio: 81% di punti vinti contro il solo 48% di Sonego. Il norvegese non ha dovuto salvare neanche una palla break in tutto il match.