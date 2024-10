Jannik Sinner inserito dal TIME tra le 100 persone emergenti del 2024

Nuovo riconoscimento al di fuori del rettangolo di gioco per Jannik Sinner, che è stato inserito dalla rivista Time nella lista dei 100 personaggi mondiali emergenti del 2024. L’azzurro, numero uno del ranking ATP e vincitore di due titoli Slam (Australian Open e US Open) nel corso di questa stagione, è l’unico tennista presente in questo elenco stilato dal celebre magazine statunitense.

La ‘Time 100 Next 2024’ è una versione riservata ai giovani (nata nel 2019) della più classica ‘Time 100’, in cui vengono indicate 100 persone più influenti di ogni anno. Sinner è stato inserito nella categoria “Fenomeni” insieme ad altri sportivi come la fenomenale nuotatrice canadese Summer McIntosh, il quarterback C. J. Stroud e Llona Maher, giocatrice americana di rugby.

Di seguito la motivazione, scritta da Sean Gregory: “Nel 2024, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner ha vinto i suoi primi due tornei Slam ed è salito al numero 1 del mondo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli altri due tornei Slam. Gli incontri della coppia potrebbero alimentare il tennis maschile per il prossimo decennio. ‘È bello avere sempre qualcuno che ti spinge a fare meglio’, dice Sinner“.

Il giornalista di TIME ha poi aggiunto: “Da parte sua, Sinner attribuisce la sua ascesa alla sua attenzione ai fondamentali. ‘Quando cerchi di diventare un bravo cuoco, all’inizio, molto probabilmente il piatto non sarà buono. Ma continua a provarci. Dopo diventa un buon piatto da mangiare, no?’, dice Sinner“.