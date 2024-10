Jannik Sinner commenta la vittoria contro Medvedev a Riad: “Un’ottima partita, penso sempre a progredire”

Una lezione di tennis. Jannik Sinner si è imposto in maniera perentoria contro il russo Daniil Medvedev nel primo incontro del Six Kings Slam, torneo di esibizione ricchissimo di scena a Riad (Arabia Saudita). Sul veloce indoor arabo, il n.1 del mondo ha dominato con lo score di 6-0 6-3. Ha provato Medvedev a reagire nel secondo parziale, ma non c’è stato nulla da fare.

“È stata un’ottima performance. Sono arrivato due giorni fa qui a Riad e solo ieri mi sono allenato. Per cui, sono molto contento della mia prestazione. Giocare qui è un posto speciale“, le prime parole a caldo di Jannik. Una partita che dà seguito alla predominanza dell’altoatesino negli scontri diretti con il russo, anche se questa partita non varrà a livello ATP.

Una stagione che, dal punto di vista sportivo, sta dando molto al nostro portacolori: 2 Slam, 3 Masters1000 e la certezza di chiudere l’anno da n.1: “Per me è un momento molto bello in campo e ho lavorato molto duramente per essere qui. Alla fine del 2023, ho chiuso bene: vincere la Coppa Davis è stato bellissimo con la squadra, altrettanto imporsi in Australia. Questi risultati mi hanno dato fiducia, ma lavoro sempre al massimo per diventare un giocatore migliore“, ha aggiunto Sinner.

E domani ci sarà un altro incrocio con Novak Djokovic, ricordando la recente Finale disputata a Shanghai e vinta dal tennista tricolore: “Ci consociamo molto bene, sarà una grande partita. Cercherò di produrre un grande tennis“, ha concluso.