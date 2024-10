Jannik Sinner alla vigilia dell’esordio a Shanghai: “Mi sento bene. WADA? Sono fiducioso e collaborerò”

Jannik Sinner farà il suo esordio domani nel Masters1000 di Shanghai. Reduce dalla Finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz, il n.1 del mondo si presenta nel secondo turno di questo torneo con la voglia di far bene, nella consapevolezza che non sarà facile per il poco tempo a disposizione tra i due eventi dello swing asiatico. Ne ha parlato l’altoatesino in conferenza stampa, ricordando che il suo avversario sarà il giapponese Taro Daniel.

“Sono davvero felice di essere tornato qui, è un torneo speciale e molto bello. Ho appena finito la mia prima sessione di allenamento e mi sento bene. Cosa è cambiato rispetto al passato? Oltre che come giocatore credo di essere cresciuto come persona, quando sei giovane ogni anno è un passo avanti e sono cambiate tante cose negli ultimi dodici mesi. Il successo non ha cambiato la mia mentalità e questo è molto positivo. Avere la mia famiglia e circondarmi di brave persone che mi danno supporto è molto importante per me, spero che anche l’anno prossimo potrò dire la stessa cosa“, ha dichiarato Sinner.

Si è tornati inevitabilmente anche sulla vicenda del ricorso della WADA e Jannik ha risposto in questo modo: “Ne ho già parlato a Pechino, è stata una cosa che mi ha sorpreso, ma sapevo che c’era questa possibilità. Collaborerò come ho sempre fatto, ma vediamo. Sono fiducioso che questa situazione si risolva positivamente e sarei molto sorpreso se invece non fosse così“.

Domande anche sulla sconfitta a Pechino contro Alcaraz: “Sono cose che possono accadere, puoi vincere come perdere nel tie-break del terzo, a volte vinco io a volte lui. Io ho avuto chance nel terzo set, ma anche lui nel primo poteva vincere e alla fine l’ho vinto io. Nel secondo set ho avuto delle palle break sul 4 a 3 e qualche occasione anche sul 5 a 4, nel tie-break del terzo ero avanti, ma lui ha fatto dei grandissimi colpi e credo sia stata davvero una grande partita. Tutto qui“.

E su come stia vivendo l’avvicinamento al suo esordio, l’azzurro ha concluso: “Io e Carlos (Alcaraz, ndr) abbiamo fatto un bell’ evento con la Nike e qualche altra apparizione credo ci sarà. Questa situazione di restare in contatto con i fan è fantastica, poi sto riposando e vado in palestra. Oggi ho fatto il primo allenamento, spero di essere pronto per la sfida in programma domani“.