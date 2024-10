Ivan Ljubicic sorprende sulle ATP Finals: “Non è Carlos Alcaraz il rivale più temibile per Jannik Sinner”

Nella giornata di ieri ha avuto luogo ieri, negli studi Sky Sport, la presentazione dello speciale dedicato a Jannik Sinner e dell’ultimo mese della stagione tennistica. Una grande offerta quella che proporrà l’emittente su finire del 2024, citando l’ultimo Masters1000 della stagione a Parigi-Bercy, le ATP Finals a Torino e le WTA Finals a Riad e le Finals di Coppa Davis a Malaga.

Nell’ultima fase della conferenza stampa sono intervenuti i talent di Sky e tra questi Ivan Ljubicic, ex n.3 del mondo e in passato tecnico di Roger Federer, ha sempre un occhio molto attento alle dinamiche in campo. L’argomento centrale è stato il Master di fine anno al Pala Alpitour e si è parlato in primis di quello che farà Novak Djokovic, che ha annunciato nelle ultime ore che non disputerà il 1000 di Bercy.

“Secondo me punta ai tornei sicuramente piuttosto che alla classifica, perché per andare ancora più in alto dovrebbe giocare molto di più. Non è pronto né fisicamente e mentalmente per farlo, ma a Shanghai ci ha fatto vedere che quando vuole ‘giocare’ riesce a impensierire i migliori. Io ho dei dubbi che quest’anno giochi a Torino, ma l’anno prossimo ci riproverà“, ha dichiarato Ljubicic.

Nell’ottica delle ATP Finals e in considerazione dei risultati ottenuti, la situazione è questa: “Sinner è strafavorito per me. Anche perché mi deve ancora convincere Alcaraz a livello indoor. Ha un livello altissimo sul cemento, ma indoor anche a Torino l’anno scorso ha sofferto tanto, soprattutto dal punto di vista mentale. Vediamo se quest’anno cambierà. Se vogliamo cercare uno che si avvicini più a Jannik io direi Zverev“, la sottolineatura di Ljubo, tenendo conto delle qualità del tedesco soprattutto nel contesto in cui si disputerà l’evento in Italia.