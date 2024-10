Italia-Israele, Nations League calcio: programma, orario, tv, streaming

L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo per altre due partite di Nations League: dopo la rinascita nelle gare di settembre con la vittoria a Parigi contro la Francia e in Germania contro Israele, gli azzurri si preparano ad affrontare altre due gare con l’obiettivo di qualificarsi per le final four.

La Nazionale affronterà prima giovedì 10 il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, poi a Udine lunedì 14 troveranno ancora Israele. Due partite in cui sarà importante cercare di fare più punti possibili per incamerare ancora più fiducia e rilanciarsi dopo il pessimo Campionato Europeo disputato.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Israele, valevole per la fase a gironi della Nations League di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ISRAELE NATIONS LEAGUE CALCIO 2024

Lunedì 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Israele – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE NATIONS LEAGUE CALCIO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport