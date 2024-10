Italia-Belgio, Nations League calcio: programma, orario, tv, streaming

Nelle prossime due settimane (scarse) il calendario dei club si fermerà per dare spazio alla finestra d’ottobre riservata alle nazionali, con l‘Italia di Luciano Spalletti pronta ad affrontare un doppio impegno casalingo contro Belgio e Israele valevole per il gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio maschile.

Il primo match degli Azzurri si terrà giovedì 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma con il Belgio, uno scontro diretto già fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Donnarumma e compagni si trovano al comando del girone a punteggio pieno con 6 punti in due gare, dopo aver ottenuto due successi esterni con Francia e Israele.

I Red Devils condividono invece la seconda posizione in classifica con i transalpini a quota 3 punti, quindi vanno alla ricerca di un risultato positivo in Italia per avvicinarsi all’obiettivo del pass per i quarti di finale. Ricordiamo che fare bene in questa competizione porterà dei vantaggi in vista delle qualificazioni europee per i Mondiali del 2026.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, incontro valevole per il terzo turno della fase a gironi del gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE

Giovedì 10 ottobre

Ore 20.45 Italia-Belgio – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.