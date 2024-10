Iga Swiatek si separa dal suo allenatore: decisione a sorpresa per la numero 1 del mondo

Iga Swiatek ha clamorosamente annunciato la separazione dal suo attuale allenatore Tomasz Wiktorowski. La numero 1 del mondo ha comunicato il sorprendente addio al coach che la seguiva da tre anni, postando un messaggio sul suo profilo Instagram: “Dopo tre anni in cui ho raggiunto alcuni dei più grandi traguardi della mia carriera, io e il mio coach Tomasz Wiktorowski abbiamo deciso di separarci. Voglio iniziare a ringraziarlo di cuore e a dirgli che ho apprezzato molto il nostro lavoro insieme“.

La tennista polacca ha vinto quattro dei sue cinque Slam proprio sotto la guida di questo tecnico: “Dopo tre anni in cui ho raggiunto alcuni dei più grandi traguardi della mia carriera, io e il mio coach Tomasz Wiktorowski abbiamo deciso di separarci. Voglio iniziare a ringraziarlo di cuore e a dirgli che ho apprezzato molto il nostro lavoro insieme. Grazie, ti auguro il meglio. So che volevi riposarti dopo questi tre anni di grande lavoro e lunghi viaggi, per passare un po’ di tempo con i tuoi cari“.

Iga Swiatek ha superato il numero delle 120 settimane da numero 1, ha vinto il Roland Garros per ben quattro volte (2020, 2022, 2023, 2024) e gli US Open nel 2022, ha raggiunto le semifinali agli Australian Open nel 2022 e i quarti di finale a Wimbledon nel 2023, si è imposta alle WTA Finals nel 2023 e ha incamerato nove titoli WTA 1000. Sulla decisione svelata stamane potrebbe avere influito l’amarezza per il mancato oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si è messa al collo la medaglia di bronzo.

Non è ancora stato comunicato il nome del prossimo coach, che sarà comunque straniero. La polacca ha precisato: “Voglio darmi un paio di settimane prima di iniziare a lavorare con un nuovo allenatore. Sono pronta per un nuovo step, vi farò sapere quando prenderò una decisione”.