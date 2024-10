Hockey ghiaccio: Valpusteria vince nel sabato di ICE League. Vienna sconfitto 2-4

Blitz di Valpusteria nell’unica partita del sabato valida per il Campionato ICE League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. Dopo i tre successi consecutivi e il K.O in casa del Fehervar AV19, i lupi si sono imposti per 2-4 sul campo di Vienna, salendo così a quota 14 punti in classifica.

Match di grande carattere quello del team italiano che, dopo essere passato in vantaggio al 5:06 con Lacroix, ha subito il cameback degli austriaci, bravi a pareggiare i conti con Donohue (6:34) per firmare poi il raddoppio al 16:50 con Antal.

Ma proprio nelle battute finali del secondo periodo ci ha pensato Andergassen a ripristinare gli equilibri, preludio di un ultimo atto tutta a trazione altoatesina, complice il colpo del 2-3 timbrato da Purdeller (5:15) e il poker messo a referto da Andersen su porta vuota al 19:21.

L’Ice League tornerà domani, domenica 20 ottobre.