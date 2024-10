Hockey ghiaccio: Ritten sorride nel sabato di Alps League 2024. Sconfitta per le altre italiane

Va in archivio il sabato dedicato al Campionato Alps Hockey League di hockey su ghiaccio. Un turno ricco come sempre di squadre italiane, quattro nello specifico, due delle quali in lotta tra di loro in uno dei tanti derby della stagione.

Di fatto, l’unica compagine a sorridere è stata Ritten che, sconfiggendo Gherdeina per 3-1, ha rinforzato la quarta posizione in classifica, sfruttando i nove punti maturati con tre vittorie (una dopo il tempo regolamentare) e due sconfitte (una dopo il tempo regolamentare) complessive.

Più difficile la giornate degli altri team. Vipiteno ha infatti dovuto cedere il passo alla competitiva Jesenice per 0-3, mentre Merano dopo tre successi di seguito si è dovuto arrendere al cospetto della corazzata Salzburg 2, passata per 4-3 davanti al proprio pubblico.

Il prossimo turno di Alps League si giocherà domani, domenica 6 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.

