Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League i derby vanno a Gherdeina e Cortina, cade Renon

Cinque match in programma nella serata di Alps Hockey League 2024-2025. Sul ghiaccio erano impegnate 5 squadre italiane, con 2 derby che hanno preso le luci della ribalta.

Arriva una sconfitta casalinga per Renon che cade contro i Red Bull Salisburgo Junior per 1-2. Sfida che si decide già in avvio con le reti di Kogler (11:47) e Schreiner (16:52), Nel finale gli altoatesini accorciano con Insam a 58 secondi dal termine ma ormai è troppo tardi.

Derby tiratissimo tra Gherdeina e Unterland Cavaliers che si chiude sul 4-2. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 16:39 con Murnieks, ma Schiavone pareggia subito i conti al 18:28. Ancora Murnieks a segno al 25:20, ma i padroni di casa pareggiano i conti di nuovo con Pitschieler al 46:54, quindi piazzano il sorpasso con Deluca a 10 minuti dal termine. Gherdeina non si ferma e arriva anche il 4-2 a firma di Pitschieler .

Nel secondo derby in programma Cortina contro Vipiteno successo dei padroni di casa per 2-1. Gli ampezzani passano a condurre con Felicetti dopo 14:31, pareggio dei Broncos con Sanche al 40:28. Cortina non si distrae e torna di nuovo avanti con Lehtonen al 55:46.

Negli altri incontri, Kitzbuehel stende 5-1 Bregenzerwald, mentre Eisbaren supera 4-3 Celje dopo gli shoot-out.