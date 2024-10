GTWC Europe, Rutronik Racing Porsche n. 96 in pole per gara-2 a Barcellona

Rutronik Racing Porsche n. 96 firma la pole per l’ultima gara della stagione 2024 per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Patric Niederhauder, elvetico volto ufficiale del brand di Stoccarda, ha fatto la differenza imponendosi nei confronti della Mercedes n. 9 Boutsen VDS di Jules Gounon, vincitore nella race-1 di ieri.

Sesta posizione per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel, leader del campionato alla vigilia della finalissima odierna con 109p contro i 102.5p della BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. L’austriaco ed il tedesco sono in vantaggio anche sulla griglia di partenza visto il 15mo posto assoluto dei tre volte campioni belgi.

Tom Gamble (Garage 59 McLaren n. 159) e Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston n. 7) partiranno nell’ordine in terza e quarta piazza davanti all’autore della pole-position per la classe Gold Cup Simon Gachet con l’Audi n. 111 CSA Racing.

Oggi alle 14.00 l’epilogo della Sprint Cup del GTWC Europe con la battaglia per il titolo PRO (overall), Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup. A differenza di ieri il sole splende oggi in Catalogna dopo un piccolo ritardo di sessanta minuti per la nebbia presente poco prima del via delle qualifiche.