GTWC Europe, Mercedes vince sul bagnato race-1 a Barcellona. Auer/Engel nuovi leader del campionato

Maxi Goetz/Jules Gounon hanno vinto gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Barcellona. Il tedesco e l’andorrano festeggiano con Boutsen VDS Mercedes n. 9 dopo una prova caratterizzata dalla pioggia battente e dalla costante presenza in pista della Safety Car.

Le bandiere gialle sono state protagoniste, la Mercedes n. 9 ha avuto la meglio tenendo testa alla Porsche n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Müller. Terzo gradino del podio, invece, per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Luca Auer/Maro Engel, nuovi leader del campionato con 6p di margine nei confronti della BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor.

I belgi perdono il primato provvisorio nella serie dopo il nono posto odierno, in rimonta dalla 18ma casella dello schieramento. Mercedes dovrà quindi difendersi domani nella finalissima che sarà disputata come consuetudine sulla distanza dei sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio.

Emil Frey Racing Ferrari n. 14 conclude in quarta piazza nella classifica assoluta davanti alla Mercedes n. 10 Boutsen VDS di Aurelien Panis/César Gazeau, ancora in lotta per il titolo Silver nella Sprint Cup con 97p all’attivo contro i 106.5p di Calan Williams (WRT BMW n. 30).

Sarà una finale incredibile anche in Gold Cup con Simon Gachet/Lucas Legeret (Concept Sport Automobile Racing Audi n. 111) e Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi n. 6), separati da solo mezzo punto grazie all’affermazione odierna dei francesi davanti alla coppia composta dall’austriaco e dal tedesco.

In Bronze Cup vincono Louis Prette/Miguel Ramos (Garage 59 McLaren n. 188) su Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW n. 991) che restano ancora al comando del campionato assoluto con un piccolo margine sui rivali.

Domani la Q2 e la gara-2 a Barcellona con la lotta aperta in ogni classifica generale nella Sprint Cup. Ricordiamo che questo non sarà un round determinante per la classifica generale del GT World Challenge Europe che successivamente terminerà a fine novembre con l’inedita 1000km di Jeddah in Arabia Saudita.