GTWC Europe, Lucas Auer/Maro Engel campioni Sprint Cup dopo gara-2 a Barcellona

Maro Engel/Lucas Auer sono i nuovi campioni del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo la race-2 di Barcellona con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter. L’austriaco ed il tedesco festeggiano in Spagna battendo nella finalissima la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor.

Il quarto posto nell’epilogo del campionato è stato sufficiente per la Mercedes n. 48 per ottenere il titolo, una stagione da incorniciare con quattro affermazioni ed un week-end conclusivo nettamente più competitivo rispetto alla BMW n. 32.

L’ultima competizione dell’anno per quanto riguarda la Sprint Cup è stata firmata dalla Porsche n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Mueller. Prima vittoria nella storia per il team tedesco e per il brand di Stoccarda nella Sprint Cup dopo una corsa dominata dal primo all’ultimo giro.

Mattia Drudi/Nicolas Baert (Comtoyou Racing Aston Martin n. 7) e Benjamin Goethe/Tom Gamble (Garage 59 McLaren n. 159) concludono nell’ordine davanti alla già citata Mercedes n. 48 e la Mercedes n. 9 Boutsen VDS.

Titolo in Gold Cup per Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi n. 6) al termine di una gara vinta dai nostri Lorenzo Patrese/Lorenzo Ferrari (Tresor Attempto Racing Audi n. 88), mentre in Silver Cup il successo finale è andato all’australiano Calan Williams (WRT BMW n. 30) nonostante un nuovo trionfo da parte di Aurelien Panis/César Gazeau (Boutsen VDS Mercedes n. 10). Menzione speciale anche per Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW n. 991), nuovi campioni della Bronze Cup per quanto riguarda il GTWC Sprint.

La stagione del GTWC Europe 2024 terminerà a fine novembre con l’inedita 1000km di Jeddah valida per l’Endurance Cup. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione agonistica, prova da non perdere sulla distanza delle sei ore.