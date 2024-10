GTWC Europe, Lamborghini batte Mercedes nella Q1 di Barcellona. BMW insegue

Patrick Kujala svetta nella Q1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Barcellona. Il finnico di Barwell Motorsport Lamborghini n. 72 ottiene la pole assoluta e quella di classe Bronze imponendosi con due decimi di scarto nei confronti di Maxi Goetz (Boutsen VDS Mercedes n. 9) e Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes n. 48).

Menzione speciale per quest’ultimo, tirolese contendente per il titolo insieme al tedesco Maro Engel. Il pilota DTM, determinato insieme al compagno di squadra a recuperare due punti sulla BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor, avrà un’occasione incredibile questo pomeriggio visto il 18mo posto in griglia dei rivali belgi. Turno difficile per il tre volte campione della serie Vanthoor, chiamato ad una rimonta tutta da seguire come già accaduto nel corso di questo campionato.

Mercedes ottiene anche la pole in Silver Cup con Boutsen VDS n. 10, mentre Aston Martin ha dominato la scena in Gold Cup con l’auto n. 21 Comtoyou Racing affidata all’esperto britannico David Pittard. Niente da fare, invece, per le due Ferrari di Emil Frey Racing che scatteranno rispettivamente in 7ma (n. 14) e 12ma piazza (n. 69).

Oggi pomeriggio la prima delle due competizioni in programma a Barcellona del GTWC Europe in cui non è da escludere l’arrivo della pioggia. Ricordiamo che come sempre è previsto un cambio pilota a metà evento.