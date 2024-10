Griglia di partenza F1, GP USA 2024: Max Verstappen in pole nelle qualifiche Sprint. 3° Leclerc e 5° Sainz

Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito tecnico e spettacolare di Austin, i piloti sono stati chiamati a trovare il limite in un week end assai particolare. Per la quarta volta in stagione, la Sprint Race tiene banco e il time-attack andato in scena ha definito lo schieramento per la gara di domani.

La Ferrari si è presentata a questo appuntamento tra numerose incognite. La pista, sulla carta, si pensava potesse essere complessa per la SF-24: la presenza dei curvoni veloci non prometteva nulla di buono, note le difficoltà della vettura di Maranello in percorrenza. Il pensiero andava alle criticità di Silverstone e a una macchina sovrasterzante. Si sperava che l’uso di un nuovo alettone anteriore potesse aiutare.

Grande curiosità poi nello scontro al vertice tra McLaren e Red Bull, in relazione anche al caso di queste ultime ore, ovvero quello legato al dispositivo che nel Parco Chiuso avrebbe consentito ai tecnici di Milton Keynes di modificare l’altezza da terra. La FIA si è espressa in maniera categorica, ponendo il veto e quindi si è chiesto alla scuderia anglo-austriaca di agire per modificare. Le polemiche però restano le medesime.

Max Verstappen partirà dalla pole-position, facendo la differenza nella SQ3. L’olandese della Red Bull ha preceduto il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari), non in grado di migliorare con le soft come ci si sarebbe aspettati. Solo quarto Lando Norris (McLaren), mentre quinto l’altra SF-24 dello spagnolo Carlos Sainz. Brutte prestazioni di Sergio Perez (Red Bull) e di Oscar Piastri (McLaren).

GRIGLIA DI PARTENZA QUALIFICHE SPRINT GP USA F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Nico Hulkenberg (Haas)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Yuki Tsunoda (RB)

10. Franco Colapinto (Williams)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Liam Lawson (RB)

16. Oscar Piastri (McLaren)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20. Zhou Guanyu (Kick Sauber)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP USA F1 2024

SQ3:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.833

2 George Russell Mercedes +0.012

3 Charles Leclerc Ferrari +0.226

4 Lando Norris McLaren +0.250

5 Carlos Sainz Ferrari +0.256

6 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.350

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.545

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.565

9 Yuki Tsunoda RB +0.969

10 Franco Colapinto Williams +1.573

SQ2:

1 Carlos Sainz Ferrari 1:33.274

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.016

3 Lewis Hamilton Mercedes +0.096

4 Charles Leclerc Ferrari +0.118

5 George Russell Mercedes +0.270

6 Lando Norris McLaren +0.292

7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.514

8 Franco Colapinto Williams +0.678

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.720

10 Yuki Tsunoda RB +0.778

11 Sergio Perez Red Bull Racing +0.970

12 Pierre Gasly Alpine +1.089

13 Lance Stroll Aston Martin +1.147

14 Fernando AlonsoAston Martin – –

15 Liam Lawson RB – –

SQ1:

1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.647

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.193

3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.261

4 Lando NorrisMcLaren +0.272

5 Carlos Sainz Ferrari +0.462

6 George Russell Mercedes +0.478

7 Lance StrollAston Martin +0.677

8 Sergio Perez Red Bull Racing +0.686

9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.756

10 Fernando Alonso Aston Martin +0.789

11 Franco Colapinto Williams +0.959

12 Liam Lawson RB +0.970

13 Yuki Tsunoda RB +0.999

14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.178

15 Pierre GaslyAlpine +1.218

16 Oscar Piastri McLaren +1.234

17 Esteban Ocon Alpine +1.270

18 Alexander Albon Williams +1.407

19 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.501

20 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.546