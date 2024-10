Grand Prix de France 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo due tappe in nordamerica, il circuito Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico si sposta finalmente in Europa. Si disputerà infatti dall’1 al 3 novembre il Grand Prix de France, terzo appuntamento della competizione itinerante in scena sul ghiaccio di Angers. Sarà un evento particolarmente importante in ottica Italia, complice la presenza di quattro rappresentanti in tre specialità.

I fari saranno chiaramente puntati sui pilastri della Nazionale azzurra, ovvero Charléne Guignard-Marco Fabbri. La coppia di danza si presenterà in terra transalpina con l’obiettivo di conquistare il quarto successo complessivo in una gara del circuito. Ma non finisce qui, perché gli allievi di Barbara Fusar Poli dovranno anche rispondere a distanza ai diretti avversari Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier, i quali hanno ottenuto 205.63 (causa un errore nella rhythm dance) e 214.84 in occasione rispettivamente di Skate America e Skate Canada.

Attesa anche nelle coppie d’artistico, dove saranno della partita Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Si tratta di due team estremamente diversi, uniti da un’aspirazione comune: centrare un piazzamento nel podio. Con loro di davvero temibile ci saranno solo i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Ma non si dovranno commettere errori.

Nikolaj Memola difenderà il tricolore invece in una prova individuale maschile dove potrà dire la sua. L’azzurro condividerà la pista infatti con il grande favorito Adam Siao Him Fa e con il binomio nipponico formato da Kazuki Tomono e Koshiro Shimada, due atleti-incognita così come l’elvetico Lukas Britschgi, il cinese esperto Bojang Jin e il Vice Campione Europeo Aleksandr Selevko.

Si prospetta una bella battaglia poi in campo femminile con la sfida tra la rivelazione del 2023 Nina Pinzarrone, la georgiana Anastasiia Gubanova, la vincitrice di Skate America Wakaba Higuchi, le connazionali Rion Sumiyoshi e Mai Mihara, oltre che la statunitense Amber Glenn. Occhio inoltre alla sudcoreana Chaeeyon Kim, bronzo ai Mondiali 2024.

Skate Canada sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

GRAND PRIX DE FRANCE 2024: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 1 novembre

14:00-15:29 Short program individuale femminile

16:00-17:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

17:45-19:14 Short program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)

19:45-20:50 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini)

Sabato 2 novembre

13:30-15:17 Free program individuale femminile

15:40-17:27 Free program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)

17:50-19:21 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

19:40-20:57 Free program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini)

Domenica 3 novembre

14:30-17:00 Exhibition Gala

GRAND PRIX DE FRANCE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)