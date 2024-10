Gran Piemonte 2024: Andrea Bagioli cerca il bis dopo il trionfo dell’anno scorso

Un’altra delle corse storiche del calendario italiano. Si disputa domani l’edizione numero 108 della Gran Piemonte, gara inserita costantemente nella fase finale della stagione. Corridori che sono reduci dall’annullamento della Tre Valli Varesine, anche se in terra piemontese purtroppo mancheranno stelle del calibro di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, già pronti a disputare il Lombardia di sabato.

PERCORSO E ALTIMETRIA

182 chilometri con partenza da Valdengo ed arrivo a Borgomanero. Dopo un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 chilometri arriva sul finale la fase scoppiettante della gara. La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). Dopo l’ultimo scollinamento qualche saliscendi porterà verso il traguardo.

FAVORITI

Andrea Bagioli è il campione uscente e vorrà bissare il successo del 2023. La condizione non è quella dei giorni migliori però, visti i ritiri al Mondiale e al Giro dell’Emilia. In gara anche altri azzurri da seguire come il campione d’Italia Alberto Bettiol, a caccia della sua prima vittoria in maglia Astana Qazaqstan, e Filippo Ganna, che si testa sulle strade di casa in una corsa dura per le sue caratteristiche. Tra gli stranieri possono ambire ad un buon risultato Toms Skujiņš, Alex Aranburu, Jan Christen e Romain Bardet.