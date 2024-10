Golf, Svensson svetta nella leaderboard dell’Open di Francia ad un round dal termine, risale Laporta

I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine dell’Open de France (montepremi 3,250 milioni di dollari), storico evento nato nel lontanissimo 1906 che si disputa nella splendida cornice del Le Golf National. A 18 buche dalla conclusione continua a guidare la classifica Jesper Svensson. Lo svedese resta al comando con lo score complessivo di -13 (200 colpi) al termina di una solida tornata da -3.

Per lo scandinavo una lunghezza di margine sull’inglese Sam Bairstow e sul danese Thorbjorn Olesen, seguiti a loro volta ad un colpo di distanza dagli inglesi Dan Bradbury e Joe Dean. Butta via praticamente il torneo Thomas Detry. Il belga, appaiato alla coppia di inglesi in quarta posizione nel corso del sabato transalpino, rovina tutto alla buca 18 trovando addirittura un triplo bogey che lo fa scivolare al 15° posto con -8.

Sul percorso par 71 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvellines (Francia) completano la top ten in sesta posizione con il punteggio di -10 l’inglese Matthew Jordan, lo svedese Simon Forsstrom, il tedesco Yannik Paul, l’americano Gunner Wiebe e l’italiano Francesco Laporta. Il golfista pugliese piazza un ottimo -5 di giornata che gli consente di recuperare ben 10 posizioni ed inserirsi nella lotta al successo. Classifica infatti cortissima con 30 golfisti racchiusi in sole 7 lunghezze.

Giornata proficua anche per Matteo Manassero, che sigla un buon -4 e si issa al 16° posto con lo score di -8. Sorride Guido Migliozzi, bravo a recuperare 24 posizioni a margine del -4 odierno che lo proietta in 39esima piazza con il totale -5. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che ci dirà di più sulle ambizioni dei tre azzurri in gara.