Golf, Shriners Children’s Open sospeso per oscurità. Pendrith sempre in testa a metà secondo giro

Vento troppo forte per giocare, prima ritardata di quattro ore e poi sospesa per oscurità la seconda giornata dello Shriners Children’s Open a Las Vegas. In testa al torneo si mantiene il canadese Taylor Pendrith, che dopo il -10 sulle prime 18 buche ha potuto giocare solamente le prime 6 quest’oggi prima della sospensione decisa dal comitato tecnico di gara.

Adesso ai giocatori (quasi metà del field) spetta un sabato di passione: terminare quanto rimasto in sospeso e portarsi avanti col terzo giro prima che l’oscurità incomba, nuovamente, sul TPC Summerlin. Ad inseguire il canadese c’è Rico Hoey, che per rimanere incollato ai primi posti della classifica ha imbucato un eagle dalla lunga distanza alla 7, sua ultima buca di giornata, per un -2 che gli vale la seconda piazza a -9 sul totale.

Terza posizione, invece, per il gruppetto composto da Doug Ghim, J.J. Spaun, Davis Thompson, Kurt Kitayama e J.T. Poston a -8. Kitayama e Thompson, in particolare, hanno dimostrato di saper giostrare la palla nelle raffiche a 80 km/h e hanno consegnato due score molto bassi: -3 (68 colpi), con il primo che è riuscito a registrare un bogey-free round con 3 birdie, ed il secondo che oltre ai 6 birdie ha marcato pure 3 bogey.

Tante, anzi troppe, le variabili per interpretare l’andamento della gara. I golfisti saranno costretti ad un tour de force durante il sabato, dove, al termine del secondo round, dovrà anche essere stabilito il taglio, attualmente proiettato intorno al -2, e poi i concorrenti dovranno ridiscendere in campo immediatamente per altre 18 buche. La brutta notizia è che le previsioni danno ancora cielo nuvoloso ed un vento costante intorno ai 30 km/h con raffiche a 40.

Secondo round lineare e pulito per l’unico azzurro in campo, Francesco Molinari. Partito dalla 10, l’italiano è stato obbligato a lasciare il campo dopo 6 buche con uno score pari al par di giornata e quindi di -5 sul totale (26° posto) dopo l’ottimo primo giro con 6 birdie ed un bogey (alla 8).