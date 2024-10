Golf: Rickie Fowler stella al Sanderson Farms Championship 2024, ma i favoriti sono altri

Dopo parecchi anni in cui si è trovato ad avere la fama di torneo alternate rispetto ad altri di maggiore importanza (dal Masters all’Open Championship passando per i WGC, Ryder Cup e Presidents Cup), il Sanderson Farms Championship ha preso a vivere sostanzialmente di vita propria da alcuni anni. Il tutto pur ben sapendo che, facendo parte della FedEx Cup Fall, si tratta di un torneo che non vede al via tanti big, a volte impegnati sul DP World Tour, a volte semplicemente fermi.

Chi non si ferma è Rickie Fowler, che anzi ricomincia da qui il proprio cammino. Lo abbiamo visto per l’ultima volta all’Open Championship prima di un lungo stop, dovuto per buona misura anche alla nascita della seconda figlia, Nellie, nello scorso agosto. Non ha rincorso la qualificazione ai playoff della FedEx Cup, ma si è preso un periodo per apprezzare la vita, per comprendere com’è ora e come cambia e cambierà, prima di tornare a cercare una fiducia che, sui campi, gli manca da tanto. L’ultima vittoria è arrivata lo scorso anno al Rocket Mortgage Classic: da allora mai più una top ten, e anche se per adesso l’obiettivo non è quello è comunque evidente che più d’uno spera, se non in una sua resurrezione, quantomeno in un suo buon livello.

Come si diceva, i favoriti sono in effetti altri. Ad oggi, le preferenze vanno a figure quali Nick Dunlap, Maverick McNealy e Ben Griffin, che hanno ben figurato in queste ultime settimane. Il miglior giocatore in termini di OWGR qui presente è proprio Dunlap, numero 34 del mondo (ed è anche l’unico top 50 al via, fatto che per una volta si riflette anche nella differente forza attribuita a Sanderson Farms e Alfred Dunhill Links Championship), ma di risultati di livello da parte di altri ne possono arrivare. Mackenzie Hughes esce tutto sommato bene dalla Presidents Cup di Montreal, e al Country Club of Jackson fa quasi incredibilmente il suo debutto, a 46 anni di cui 24 da professionista e 557 partenze sul PGA Tour, Matt Kuchar.

Il torneo che va in scena al Country Club of Jackson, nel Mississippi, godrà della consueta copertura di Eurosport: prime tre giornate in diretta su Eurosport 2 e Discovery+ a partire dalle 22:00 (la terza con leggerissimo ritardo sul canale terrestre nel caso in cui Trento-Venezia di basket non finisse in tempo), quarta in onda dalle 21:30.