Golf: Manassero e Migliozzi, lo stato del ranking mondiale e la corsa al PGA Tour 2025

Una nuova settimana inizia nel golf mondiale, e sono parecchi i dati in aggiornamento relativamente ai numerosi obiettivi che si pongono davanti ai giocatori nel prossimo mese e mezzo soprattutto di DP World Tour. Andiamo qui a concentrarci soprattutto sugli italiani, perché bolle ancora parecchio in pentola tanto per Matteo Manassero quanto per Guido Migliozzi.

Premessa dovuta: nella graduatoria mondiale, l’OWGR, non è al momento cambiato assolutamente nulla di rilevante, se non Tommy Fleetwood che rientra in top 10 a scapito di Bryson DeChambeau e Tyrrell Hatton che risale dal 38° al 20° posto (in pratica, la cavalcata degli inglesi). In questo gioco dei cambiamenti, Manassero scende di un unico posto, all’86°, il che quasi non vuol dire niente anche perché non ha giocato alcun torneo. Migliozzi, invece, uscito col taglio mancato dall’Alfred Dunhill Links Championship è sceso di sei posti e ora è 133°. Nel complesso i due guadagni arrivano da Francesco Laporta (+9, 411°) e Lorenzo Scalise (+16, 570°).

Molto più articolata è la questione della Race to Dubai, che qualifica per i due tornei di fine anno (Abu Dhabi e DP World Tour Championship), assegna il mantenimento delle carte europee per il 2025 e ne consegna 10 per il PGA Tour del prossimo anno. In particolare, qui per Manassero e Migliozzi ci sono due discese, rispettivamente al 7° e al 17° posto. Questo a seguito del balzo di Fleetwood da 9° a 5° con la terza posizione in Scozia e della scalata di 67 posti di Hatton, ora sedicesimo. Per i due non cambia la situazione in quota PGA Tour 2025: Matteo è sempre il terzo tra i 10 aventi diritto, Guido rimane decimo perché Hatton sul PGA Tour, facendo parte della LIV Golf, non può ad oggi giocare. In particolare, il vicentino deve ancora difendersi dal francese Frederic Lacroix e dallo spagnolo Angel Hidalgo come più immediati inseguitori (ma è chiaro che la lista è molto più lunga).

Entrambi gli azzurri saranno impegnati all’Open di Francia al Le Golf National (il percorso delle ultime Olimpiadi e della Ryder Cup 2018), dove Migliozzi vinse con una prodezza all’ultima buca nel 2022 e dove invece Manassero non è mai riuscito a entrare tra i primi dieci neppure nel periodo 2011-2014. Con loro anche Andrea Pavan, che al momento è 67° nella Race to Dubai e ha assoluto bisogno di un buon risultato per non uscire dal cut off attuale dell’Abu Dhabi Championship, cui prendono parte i migliori 70. Al momento 101° Laporta, che mantiene salva la carta per il DP World Tour 2025 (cut off ad oggi posto al 115° posto). E al momento anche lui andrà in Francia al pari di Scalise, mentre l’entry list pone attualmente fuori di poco sia Renato Paratore che Filippo Celli, i più prossimi a quella fatidica posizione numero 115 nell’ordine di merito.

In sostanza, c’è ancora tanto da decidere. E moltissimo lo sarà tra Open di Francia e Andalucia Masters, anche se ci sarà un’ultima tappa prima dei due tornei finali prevista in Corea del Sud. Sarà il Genesis Championship a Incheon, che ha sostanzialmente “incorporato” il Korean Open e del quale si sa che ci sarà la partecipazione di una delle stelle sudcoreane, Byeong Hun An.