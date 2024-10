Golf, Kevin Yu sorprende Hossler ai playoff e trionfa nel Sanderson Farms Championship

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle una nuova settimana di questo intenso 2024 completando l’ultimo decisivo round del Sanderson Farms Championship (montepremi 8,2 milioni di dollari). L’evento nato nel 1968 e conosciuto storicamente con il nome di Magnolia Classic, ha usufruito delle buche di playoff per incoronare il vincitore dell’edizione appena trascorsa.

Un finale tiratissimo ha accompagnato i protagonisti del torneo nella domenica di Jackson, con 10 golfisti che hanno chiuso la kermesse raccolti in appena 4 colpi. Grazie al -5 di giornata Kevin Yu ha appaiato in vetta Beau Hossler con lo score complessivo di -23 (265 colpi). I due si sono fronteggiati poco dopo nell’unica buca di spareggio (18) dove il taiwanese ha pescato il birdie vincente. -22 e terza posizione per gli americani Lucas Glover e Keith Mitchell, seguiti ad una lunghezza di distanza dai connazionali Alex Smalley e Bud Cauley.

Sul percorso par 72 del Country Club of Jackson (Mississippi, Stati Uniti d’America) in settima posizione con il punteggio di -20 troviamo lo statunitense Daniel Berger. Ottavi con -19 i padroni di casa Patton Kizzire e MIchael Thorbjonsen, ed il canadese Mackenzie Hughes. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un superbo -8 che gli consente di recuperare ben 23 posizioni. Crolla invece Kevin Streelman. Lo statunitense incappa in un negativo +1 che lo fa scivolare dalla top ten al 42° posto con un complessivo -12.

Per Kevin Yu, ventiseienne di Taoyuan (Taiwan), il successo colto in Mississippi è il primo nella carriera da professionista. L’asiatico nel 2021 si era fermato alle playoff hole nel TPC Colorado Championship (Korn Ferry Tour) cedendo all’americano Tag Ridings, ma stavolta le buche di spareggio gli hanno sorriso facendogli alzare al cielo il primo trofeo in assoluto.