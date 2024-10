Golf: Julien Guerrier parte a razzo all’Andalucia Masters, Francesco Laporta miglior italiano

Julien Guerrier è il primo leader dell’Andalucia Masters 2024 con lo score di -10 (62 colpi). Fin qui la fredda cronaca. Quello che è meno freddo è come il francese ha rischiato, per lungo tempo, di sfondare un’enorme quantità di record, essendosi trovato dopo la buca 11 con uno score di -9. Il transalpino ha poi rallentato, ma ha comunque portato a casa la leadership solitaria in un giorno che difficilmente dimenticherà.

In seconda posizione, al Real Club de Golf Sotogrande di San Roque, c’è l’inglese Daniel Brown, distanziato di un colpo e, a differenza di Guerrier, particolarmente incisivo nelle seconde nove. Per lui due eagle e cinque birdie che gli consentono di stare davanti allo spagnolo Jorge Campillo, distanziato di un colpo.

Quarta posizione per il primo degli USA, Johannes Veerman, che gira in -7 davanti all’altro francese Romain Langasque e al danese Niklas Norgaard, tutti e due a -6. Completano la top ten il danese Rasmus Hojgaard, gli inglesi Jordan Smith e Richard Mansell, il paraguaiano Fabrizio Zanotti (che cerca quasi, se non vendetta, almeno riscatto dopo il brutto finale all’Open di Francia) e il nordirlandese Tom McKibbin.

Migliore degli italiani è Francesco Laporta, bravo nelle seconde nove a posizionarsi 24° con lo score di -3 confermando così il suo status di giocatore tra quelli più in forma del momento (nonché davanti a Jon Rahm: la stella del torneo è nel gruppone a -2, 39° posto). 71° Renato Paratore, pari con il par assieme a un Matteo Manassero che prima finisce a +3 e poi recupera, ponendosi nelle possibilità di andare avanti fino alla domenica. 91° a +1 Andrea Pavan, che paga il bogey alla 18, 107° a +2 Filippo Celli, 122° a +4 Lorenzo Scalise (due bogey e due doppi bogey nelle prime 9) e 124° a +5 Edoardo Molinari.