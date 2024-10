Golf, Julien Guerrier beffa Jorge Campillo dopo un infinito playoff e si aggiudica l’Andalucia Masters

Domenica non adatta ai deboli di cuore per quel che riguarda l’epilogo dell’appuntamento settimanale del DP World Tour. Per incoronare il nuovo vincitore dell’Andalucia Masters (montepremi 3.75 milioni di dollari) non sono bastati i 4 canonici round, conclusi con il francese Julien Guerrier e lo spagnolo Jorge Campillo appaiati al comando con lo score complessivo di -21 (267 colpi). Epilogo beffardo per il padrone di casa, che trova un nefasto bogey alla buca 18 prolungando l’epilogo che sembrava già concluso.

Beffa che si è compiuta circa un’ora più tardi, con il transalpino capace di imporsi dopo ben 9 buche di playoff, evento accaduto soltanto altre due volte in passato nel circuito europeo. Nel 1989 infatti toccò all’iberico Josè Maria Olazabal nel Dutch Open, mentre nel 2013 un altro francese la spuntò dopo 9 buche di spareggio, ovvero Raphael Jaquelin nello Spanish Open.

Sul percorso par 72 del Real Club de Golf Sotogrande dell’omonima città spagnola terzo posto con -19 per l’inglese Daniel Brown, seguito ad una lunghezza dal connazionale Jordan Smith e dal danese Rasmus Hojgaard. Sesto in solitaria con il punteggio di -17 l’iberico Jon Rahm, mentre chiudono la top ten in settima posizione con -14 il sudafricano Jacques Kruyswijk, il paraguiano Fabrizio Zanotti, il francese Romain Langasque, l’inglese Paul Waring ed il danese Thorbjorn Olesen.

Per quel che riguarda gli italiani ottimo finale di Matteo Manassero. Il veneto piazza un solido -6 recuperando ben 23 posizioni fino al conclusivo 17° posto con -11. Manassero consolida la top ten della speciale classifica Race to Dubai, issandosi in sesta posizione. Risale anche Francesco Laporta, che chiude in 20esima piazza con lo score finale di -10 a margine del -4 odierno.

Per Guerrier, trentanovenne di Evreux, il successo colto in Aldalucia è il settimo della carriera da professionista ed il primo nel DP World Tour dopo i sei trionfi equamente divisi tra French Tour, Alps Tour e Challenge Tour. DP World Tour che saluta l’Europa per gli ultimi tre eventi del 2024. Nel prossimo weekend spazio al Genesis Championship con la breve trasferta in Corea del Sud prima del gran finale negli Emirati Arabi Uniti.