Golf, Echavarria vince il Zozo Championship, secondo titolo sul Tour per il colombiano

Seconda vittoria sul Tour per Nico Echavarria (dopo il Puerto Rico Open del 2023), affermatosi nel Zozo Championship, torneo del PGA Tour ospitato all’Accordia Golf Narashino Country Club di Inzai (Giappone).

Il colombiano, classe ’94, si è affermato in un torneo che ha dominato per ben 3 giorni di fila. Echavarria ha chiuso la domenica con uno score di -3, risultato che gli ha permesso di raggiungere quota -20 sul totale (64-64-65-67) e di trionfare con un colpo di distacco sugli statunitensi Justin Thomas e Mac Greyserman, fermi a -19 con, rispettivamente, un -4 e un -5 di giornata.

Balzo in avanti nella classifica FedExCup Fall per Echavarria che dalla posizione 113° giunge alla 65°. Grazie a questo risultato può giocarsi, nei tornei a venire, la possibilità di rientrare tra i primi 60 posti e aggiudicarsi l’invito ad alcuni eventi come l’AT&T Pebble Beach Pro-Am e il The Genesis Invitational che si terranno ad inizio 2025.

Quarta piazza in solitaria per Rickie Fowler. Il bogey-free-round della domenica in 64 colpi è il coronamento finale per un torneo che lo ha visto sempre nella parte alta della classifica durante la settimana ma mai tra i primi posti. Per Fowler, che ha chiuso in -17 il Zozo Championship, è il miglior risultato stagionale insieme ad un T16 al Sanderson Farms Championship e un T18 all’RBC Heritage. Dietro, in 5° posizione, il connazionale Kurt Kitayama a -15. Chiude la top 10 un gruppetto formato da J. Spaun, Y. Sugiura, S.W.Kim, E. Cole e C.T. Pan a -13.

Ha risalito il leaderboard Max Homa, uno dei giocatori più attesi questo week end. Partito in sordina nei primi 2 giorni (73-66), ha chiuso con un sabato e una domenica discreti (67-66) che gli hanno permesso di finire a -8 in 27esima posizione. Fermo, invece, Xander Schauffele. Il n.2 del ranking mondiale, nonché vincitore del The Open Championship e del PGA Championship quest’anno, non è mai del tutto sceso in campo (73-65-68-69) ed è rimasto in 41° piazza a -5 sul totale. Medesima sorte per Collin Morikawa, che dopo due giorni a fatica sotto par (69-67) ha segnato due giri non da lui (70, ovvero in par, e 71).

La prossima settimana il PGA Tour si ferma e riprenderà solamente il 7 novembre quando i professionisti scenderanno in campo a Los Cabos (Messico) per il World Wide Technology Championship dove difende il titolo il sudafricano Erik Van Rooyen.