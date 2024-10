Golf, Echavarria si conferma al comando del Zozo Championship. Insegue Justin Thomas

Finale di terzo giro al cardiopalma per il colombiano Nico Echavarria che, con un eagle alla 18, si è confermato alla testa del leaderboard del Zozo Championship in Giappone sui fairway del Narashino Country Club di Inzai. Lo statunitense Justin Thomas non è riuscito, nonostante l’ottimo ‘moving day’ (-5 di giornata), a raggiungere in vetta alla classifica (a -15 sul totale) Echavarria e si è fermato a -13 con due lunghezze di distacco dal sudamericano. 3°, dopo 54 buche, Max Greyseman (-14 complessivo e ottimo -6 di giornata) e 4°, a 6 colpi di distanza, 3 golfisti fermi a -11: il cinese di Taipei Kevin Yu e gli americani Rickie Fowler e Nate Lashley.

Splendido giro per Kurt Kitayama. Il 63 consegnato al termine del sabato di gioco gli ha consentito di scalare la classifica dopo una partenza non troppo brillante nei primi due round (69-68 su un par 70). Lo statunitense si è posizionato, grazie ad un bogey free round in 7° piazza in solitaria a -10 e intravede la possibilità di chiudere il torneo nelle posizioni più alte della classifica. Poco dietro Kitayama, il coreano Sungjae Im ha fatto registrare lo score più basso di giornata: un comodo -8 (62) senza alcuna sbavatura. Il 26enne si trova attualmente in T12 col giapponese Shimizu e gli statunitensi Moore e Stevens.

Non sta trovando il ritmo giusto Xander Schauffele, n.2 del ranking mondiale. Il vincitore del PGA Championship e del The Open Championship è fermo a -4 in T39 dopo 3 giorni non troppo aggressivi: 73-65-68. Stesso punteggio per Max Homa e Collin Morikawa.

Il campo sta giocando ampiamente sotto par. Su 78 partecipanti, 60 hanno chiuso le prime 54 buche al di sotto del par del campo mentre solo 17 (McNealy si è ritirato) sono in par o al di sopra. Ricordiamo che il Zozo Championship (8,5 milioni di dollari di montepremi) non prevede taglio né dopo il 2° né dopo il 3° giro e che il field è così composto: 60 golfisti entrati di diritto dal PGA Tour seguendo la classifica della stagione precedente della FedEx Cup; i primi 7 golfisti del 2024 del Japan Tour; i primi 3 del Bridgestone Open; 8 wild card scelte dagli sponsor.