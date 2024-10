Golf, Matt McCarty non si ferma più: il Black Desert Championship ha la sua firma

Settimana da incorniciare per Matt McCarty. Il 26enne statunitense, al secondo appuntamento sul PGA Tour dopo essersi guadagnato il titolo di membro dopo una lunga gavetta sul Korn Ferry Tour, ha vinto il Black Desert Championship in Utah (7,5 milioni di montepremi di cui 1,4 di prima moneta e 500 punti FedEx Cup Fall) chiudendo le 72 buche con uno score totale di -23 (62-68-64-67, 261 colpi) e 3 colpi di vantaggio sul tedesco Stephan Jaeger a -20.

Una vittoria, quella conquistata dall’americano originario dell’Arizona, che gli permette di staccare il pass per 3 dei 4 major del prossimo anno (parteciperà al The Masters, allo U.S. Open e al PGA Championship) e che lo proietta direttamente al 95° posto della classifica FedEx Cup Fall guadagnando 137° posizioni.

Ottimo score finale per Lucas Glover che grazie ad un -9 di giornata (miglior risultato insieme al tedesco Matti Schmid, 5° a -16) risale la classifica di ben 25 posizioni e si piazza in T3 a -19 con Kevin Streelman, che spera di rientrare nelle prime 125° posizioni del ranking FedEx al termine dei prossimi 4 tornei autunnali rimasti per strappare una carta del PGA Tour per il 2025 (attualmente in 138°).

Chiudono la top 10 del Black Desert Championship gli americani Harris English e Joe Highsmith 6° a -17 e gli statunitensi Nick Hardy e Lee Hodges insieme allo svedese Henrik Norlander in T8 a -16. Grazie al risultato ottenuto questa settimana in Utah, l’irlandese Seamus Power, che ha terminato il torneo in T11 a -15, ha scalato di una posizione il ranking FedEx e si è portato in 52° piazza a due sole distanze dalla top 50, fattore che lo vedrebbe guadagnare il “Full Field status” e l’invito a tutti i “Signature Events” della stagione ventura.

Ottima prestazione anche per Beau Hossler che continua a confermarsi settimana dopo settimana. Lo statunitense originario della California ha chiuso la sortita al Black Desert Resort all’11 posto. Adesso il circus del PGA Tour si sposta, per la prossima settimana, in Nevada, a Las Vegas, per lo Shriners Children Open, vinto nel 2023 dal coreano Tom Kim seguito dal canadese Adam Hadwin.