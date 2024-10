Golf: Beau Hossler prende la testa a metà Sanderson Farms Championship 2024

Cambiano le cose in vetta al Sanderson Farms Championship 2024 in corso di svolgimento al Country Club of Jackson. Alcomando, infatti, va a posizionarsi Beau Hossler, che dopo il 65 di ieri scrive sulla carta un 64 che significa sia -8 di giornata che -15 totale dopo il secondo giro. Il tutto basta per portarlo in testa recuperando dalla quinta posizione di ieri.

Subito alle sue spalle, con un giro a propria volta decisamente valido (-7), c’è Daniel Berger, che con il suo -14 va a precedere Keith Mitchell (-8 anche per lui con 22 posizioni recuperate), Jacob Bridgeman e l’ex leader di ieri, l’inglese David Skinns, che stavolta gira in 71 (-1) rimanendo così a -13. Rimane comunque il primo dei non americani.

Piuttosto ampio il gruppo dei sesti, che comprende il taiwanese (Cina Taipei è il nome sportivo) Kevin Yu, lo scozzese Martin Laird e gli USA Gary Woodland, Lucas Glover, Hayden Springer e Michael Thorbjornsen. Per tutti loro -12 complessivo, giri di comunque buono oppure ottimo livello e un weeeknd tutto da giocare.

Varie le notizie anche più indietro: dal difficilmente pronosticabile 18° posto di Brandt Snedeker a Rickie Fowler cha passa il taglio con comodità in virtù del 32° posto a -8, fino a Trey Mullinax che, dopo parecchie vicissitudini e un anno non certo da mettere nel cassetto dei ricordi, infila quel -6 che gli basta per riuscire a giocare anche nei prossimi due giorni.