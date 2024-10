Giro di Lombardia 2024, possibile cambio di percorso causa maltempo: come può cambiare lo scenario?

Il Giro di Lombardia 2024 potrebbe subire un cambio di percorso nella prima parte a causa del maltempo che si è abbattuto in maniera violenta negli ultimi giorni sull’intera Regione. La salita di Ganda potrebbe infatti essere tolta dal tracciato dell’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 12 ottobre, dopo che il cedimento del manto stradale in prossimità di un tornante della salita in seguito alla pioggia caduta ieri. Il Comune di Gazzaniga è stato costretto a chiudere la strada provinciale 41, che i professionisti dovrebbero percorrere dopo una quarantina di chilometri (la gara scatterà da Bergamo).

Nelle prossime ore sapremo se la strada verrà riaperta al traffico o se gli organizzatori di RCS Sport dovranno apportare un ritocco al percorso, eliminando la salita di Ganda (9,2 km al 5,5% di pendenza media) e proponendo il Selvino (10,9 km al 5,5%). Attenzione anche al successivo tratto in discesa, perché c’è stato uno smottamento poco prima di Ambria: il guardrail si è piegato ma quel tratto potrebbe essere messo in sicurezza per domani. Nel caso l’alternativa potrebbe essere il transito da Salmezza e Miragolo San Marco per raggiungere Zogno, ma sarebbe necessario affrontare un ulteriore breve tratto di salita.

Il Giro di Lombardia entrerà poi nel vivo quando si entrerà nella provincia di Como e verranno proposti nell’ordine il Ghisallo, la Colma di Sormano (dove si potrebbe decidere la gara) e il San Fermo della Battaglia, la cui vetta è posta a sei chilometri dal traguardo posto sul lungolago. Lo sloveno Tadej Pogacar è il grande favorito della vigilia e andrà a caccia del quarto sigillo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte.