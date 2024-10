Pagelle Giro di Lombardia 2024: Tadej Pogacar mostruoso, bene Giulio Ciccone

PAGELLE GIRO DI LOMBARDIA 2024

Tadej Pogacar, voto 10: quattro vittorie consecutive al Lombardia, come Fausto Coppi, ennesimo record in una stagione da sogno. Tutti attendevano lo scatto di Pogacar sulla Colma di Sormano, lo hanno visto tutti partire, nessuno lo ha inseguito. In questo momento è davvero superiore rispetto ai rivali, due categorie sopra. Ed il primo inseguitore è il campione olimpico in carica, che deve arrendersi di oltre 3′. C’è poco da commentare: un fuoriclasse che è già nella storia di questo sport e sarà a fine carriera il più forte di sempre.

Remco Evenepoel, voto 8: aveva abbassato le aspettative alla vigilia ed aveva ragione. La condizione sicuramente non è al 100%, ma anche al top ci sarebbe stato ben poco da fare. Tadej Pogacar è troppo più forte, in questo genere di corse, anche per il belga. 3’16” testimoniano tutto il divario che c’è adesso tra i due. In ogni caso il secondo posto non è assolutamente da buttare.

Giulio Ciccone, voto 8: in una stagione durissima per l’abruzzese arriva un risultato veramente confortante, che può lanciarlo al meglio verso la prossima annata. Si difende in salita, gestisce al meglio la situazione e poi trova lo spunto giusto in volata sul finale per portarsi a casa un podio fondamentale.

Ion Izagirre, voto 7: a 35 anni trova un grandissimo piazzamento l’iberico della Cofidis che centra il quarto posto nella Classica delle Foglie Morte.

Lennert Van Eetvelt, voto 7: un corridore che nelle prossime stagioni infiammerà sicuramente le corse World Tour. Il giovane belga è pronto al definitivo salto di qualità.

Enric Mas, voto 6,5: è in forma e lo dimostra, soprattutto in salita. Sul finale di corsa, quando le pendenze diminuiscono fa più fatica e porta a casa un quinto posto.

Davide Piganzoli, voto 5: rimandato, dopo la super prestazione al Giro dell’Emilia. Solo ventottesimo.