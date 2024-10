Domenico Pozzovivo saluta il ciclismo tra i top40 al Lombardia: “Appendo la bici, c’è emozione”

Dopo venti stagioni da professionista, Domenico Pozzovivo ha disputato oggi l’ultima gara della carriera arrivando 38° al Giro di Lombardia 2024. Lo scalatore lucano lascia dunque il ciclismo (nel ruolo di corridore) all’età di 41 anni dimostrando ancora una buona competitività in un contesto di livello stellare, precedendo al traguardo avversari di tutto rispetto come Marc Hirschi, Aleksandr Vlasov e Ben Healy.

“Un turbinio di emozioni oggi, poi una gara di un livello veramente incredibile. Se sono emozionato? Sì, parecchio. Da domani appendo la bici, almeno come ciclista professionista“, le dichiarazioni di Pozzovivo al termine dei 255 km di gara da Bergamo a Como.

Il nativo di Policoro classe 1982 vanta in bacheca un Giro del Trentino (2012) ed un successo di tappa al Giro d’Italia, oltre ad una lunga serie di ottimi piazzamenti nella classifica generale dei grandi giri. L’azzurro ha collezionato infatti la bellezza di sette top10 nella Corsa Rosa, con un paio di quinti posti come miglior risultato dopo aver lottato anche per il podio assoluto nel 2018.