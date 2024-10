Giro di Lombardia 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria. Tadej Pogacar punta il poker consecutivo

È il grande giorno della quinta Classica Monumento della stagione. L’ultimo appuntamento importante dell’anno ciclistico come di consueto è il Giro di Lombardia, la Classica delle Foglio Morte che quest’anno partirà da Bergamo per giungere a Como. Edizione numero 118 che promette ovviamente grande spettacolo: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

255 chilometri da percorrere in un percorso che è cambiato all’ultimo momento a causa delle forti piogge che hanno interessato queste zone negli ultimi giorni. Dopo Forcellino di Bianzano (6.3 km al 5.1%), la prima ascesa di giornata, infatti spazio alla salita del Selvino che sostituisce il Ganda. Poi si prosegue con il circuito già in programma: Colle di Berbenno (4.5 km al 6.2%), Valpiana (10.4 km al 6.1%), Sella di Osigo (5.1 km al 5.6%), ma soprattutto un finale durissimo con Madonna del Ghisallo (8.1 km al 3.7%), Colma di Sormano (13.1 km al 6.5%) e l’ultima durissima ascesa al San Fermo della Battaglia (2.8 km al 6.6%). Ultimo scollinamento a sei chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’attesa è tutta ovviamente per Tadej Pogacar. Lo sloveno è reduce da tre successi consecutivi e va a caccia del primato di Fausto Coppi, che dal 1946 al 1949 ne vinse quattro di fila. Pogacar al momento sembra imbattibile e la maglia di campione del mondo gli darà sicuramente quella spinta in più per dar spettacolo. A provarlo a sfidare, anche se con fatica, visto ciò che è accaduto al Giro dell’Emilia e al Mondiale, c’è Remco Evenepoel. ltri nomi da seguire quelli di Enric Mas, Matteo Jorgenson, Aleksandr Vlasov e Toms Skujiņš. In casa Italia proveranno a farsi valere Lorenzo Rota, Davide Formolo ed Antonio Tiberi.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2024

Sabato 12 ottobre

Ore 10.35 Partenza

Ore 16.25-17.20 (circa) Arrivo

PROGRAMMA GIRO DI LOMBARDIA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.