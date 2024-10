Giro di Lombardia 2024: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Cast di stelle con Pogacar ed Evenepoel

È l’ultimo appuntamento clou della stagione. La quinta Monumento va in scena come di consueto in autunno: la Classica delle Foglie Morte. Sabato spazio al Giro di Lombardia: da Bergamo a Como, 252 km durissimi e che promettono grande spettacolo. Il cast è di quelli di lusso: Tadej Pogacar va a caccia del quarto successo consecutivo, potendo mettere in mostra la maglia iridata, a sfidarlo però c’è il campione olimpico Remco Evenepoel. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist.

STARTLIST GIRO DI LOMBARDIA 2024

UAE TEAM EMIRATES ✓

1 POGAČAR Tadej

2 CHRISTEN Jan

3 FISHER-BLACK Finn

4 HIRSCHI Marc

5 MAJKA Rafal

6 SIVAKOV Pavel

7 YATES Adam

ALPECIN-DECEUNINCK

11 VERGALLITO Luca

12 BAYER Tobias

13 CONCI Nicola

14 GOGL Michael

15 HOLLMANN Juri

16 LAURANCE Axel

17 MEURISSE Xandro

ARKEA-B&B HOTELS ✓

21 RIES Michel

22 CHAMPOUSSIN Clément

23 DELAPLACE Anthony

24 OWSIAN Lukasz

25 GUGLIELMI Simon

26 HUYS Laurens

27 VERRE Alessandro

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

31 FORTUNATO Lorenzo

32 BATTISTELLA Samuele

33 GAROFOLI Gianmarco

34 MULUEBERHAN Henok

35 SCARONI Christian

36 UMBA Santiago

37 VELASCO Simone

BAHRAIN VICTORIOUS

41 TIBERI Antonio

42 BILBAO Pello

43 BUITRAGO Santiago

44 BURATTI Nicolò

45 CARUSO Damiano

46 PASQUALON Andrea

47 ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

51 MARTIN Guillaume

52 ELISSONDE Kenny

53 FERNANDEZ Ruben

54 HERMANS Ben

55 IZAGUIRRE Ion

56 LASTRA Jonathan

57 OLDANI Stefano

CORRATEC VINI FANTINI

61 CONTI Valerio

62 BALDACCINI Davide

63 BALMER Alexandre

64 DARBELLAY Valentin

65 DEBONS Antoine

66 MURGANO Marco

67 PONOMAR Andrii

DECATHLON AG2R LA MONDIALE ✓

71 PARET PEINTRE Aurélien

72 BERTHET Clément

73 LAPEIRA Paul

74 PRODHOMME Nicolas

75 TRONCHON Bastien

76 VENDRAME Andrea

77 WARBASSE Lawrence

EF EDUCATION – EASYPOST

81 CARAPAZ Richard

82 COSTA Rui

83 HONORÉ Mikkel

84 POWLESS Neilson

85 QUINN Sean

86 STEINHAUSER Georg

87 SWEENY Harrison

GROUPAMA-FDJ

91 GAUDU David

92 GENIETS Kévin

93 GERMANI Lorenzo

94 GREGOIRE Romain

95 MADOUAS Valentin

96 MARTINEZ Lenny

97 MOLARD Rudy

INEOS GRENADIERS

101 PIDCOCK Thomas

102 ARENSMAN Thymen

103 HEIDUK Kim

104 PUCCIO Salvatore

105 RIVERA Brandon Smith

106 SWIFT Ben

107 SWIFT Connor

INTERMARCHÉ – WANTY

111 ZIMMERMANN Georg

112 BUSATTO Francesco

113 COLLEONI Kevin

114 GOOSSENS Kobe

115 MEINTJES Louis

116 PETILLI Simone

117 ROTA Lorenzo

ISRAEL – PREMIER TECH

121 FUGLSANG Jakob

122 BENNETT George

123 FRIGO Marco

124 NEILANDS Krists

125 SCHULTZ Nicholas

126 WILLIAMS Stephen

127 WOODS Mike

LIDL-TREK

131 SKJELMOSE Mattias

132 BAGIOLI Andrea

133 BERNARD Julien

134 CATALDO Dario

135 CICCONE Giulio

136 MOLLEMA Bauke

137 SKUJINS Toms

LOTTO DSTNY

141 VAN GILS Maxim

142 KRON Andreas Lorentz

143 MONIQUET Sylvain

144 VAN EETVELT Lennert

145 VANDENABEELE Henri

146 VANHOUCKE Harm

147 WILSLY Gregaard Jonas

MOVISTAR TEAM

151 MAS Enric

152 BARTA William

153 FORMOLO Davide

154 MÜHLBERGER Gregor

155 QUINTANA Nairo

156 RUBIO Einer

157 SANCHEZ Pelayo

RED BULL – BORA – HANSGROHE

161

162 ADRIA Roger

163 HINDLEY Jai

164 JUNGELS Bob

165 LIPOWITZ Florian

166 MARTINEZ Daniel Felipe

167 VLASOV Aleksandr

SOUDAL QUICK-STEP ✓

171 EVENEPOEL Remco

172 CATTANEO Mattia

173 LECERF William Junior

174 MASNADA Fausto

175 SERRY Pieter

176 VANSEVENANT Mauri

177 VAN WILDER Ilan

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL ✓

181 BARDET Romain

182 BARGUIL Warren

183 COMBAUD Romain

184 HAMILTON Christopher

185 LEEMREIZE Gijs

186 TUSVELD Martijn

187 VERMAERKE Kevin

TEAM JAYCO ALULA

191 YATES Simon Philip

192 BERHE Hagos Welay

193 DE MARCHI Alessandro

194 HAMILTON Lucas Walde

195 HARPER Chris

196 SCHMID Mauro

197 ZANA Filippo

TEAM POLTI KOMETA

201 PIGANZOLI Davide

202 BAIS Mattia

203 DOUBLE Paul

204 FABBRO Matteo

205 GOMEZ German Dario

206 MARTIN Alex

207 TERCERO LOPEZ Fernando

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

211 JORGENSON Matteo

212 BENOOT Tiesj

213 KELDERMAN Wilco

214 KRUIJSWIJK Steven

215 LEMMEN Bart

216 TRATNIK Jan

217 VALTER Attila

TUDOR PRO CYCLING TEAM

221 STORER Michael

222 BRENNER Marco

223 ERIKSSON Lucas

224 REICHENBACH Sébastien

225 STORK Florian

226 VOISARD Yannis

227 WIRTGEN Luc

UNO-X MOBILITY

231 JOHANNESSEN Tobias Halland

232 ANDERSEN Idar

233 EIKING Odd Christian

234 HOLTER Ådne

235 JOHANNESSEN Anders Halland

236 KULSET Johannes

237 LEKNESSUND Andreas

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ

241 POZZOVIVO Domenico

242 MARCELLUSI Martin

243 MARTINELLI Alessio

244 PELLIZZARI Giulio

245 TOLIO Alex

246 TONELLI Alessandro

247 ZOCCARATO Samuele