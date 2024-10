Giro di Lombardia 2024: chi parteciperà? Nuova sfida stellare tra Evenepoel e Pogacar! C’è Roglic

Siamo in coda alla stagione ciclistica internazionale: ieri è cominciato il Trittico Lombardo con la Coppa Agostoni, oggi c’è la Coppa Bernocchi e domani si chiuderà con la Tre Valli Varesine. Ma il piatto forte sarà l’appuntamento di sabato 12 ottobre con l’ultima Classica Monumento dell’anno, ossia il Giro di Lombardia, attesissimo e pieno di stelle.

Su tutti chiaramente c’è il vincitore delle ultime tre edizioni, ossia Tadej Pogacar. Lo sloveno è il grande favorito anche visto lo stato di forma spaziale con cui arriva a questo appuntamento: la vittoria al Mondiale eccezionale, il dominio al Giro dell’Emilia. Adesso il fuoriclasse della UAE Team Emirates vorrà la seconda Monumento della stagione dopo la Liegi e avrà una squadra competitiva con al suo fianco corridori come Juan Ayuso, Tim Wellens e soprattutto Marc Hirschi che ha vinto ieri la Coppa Agostoni.

I principali rivali di Pogacar saranno ancora Primoz Roglic e Remco Evenepoel che non hanno brillato al Giro dell’Emilia: il belga si è persino ritirato, proprio con l’intento di preparare al meglio il Lombardia. Occhio anche ad Aleksandr Vlasov che si può distinguere in un percorso così duro.

Per l’Italia non ci sono grandi carte, almeno nella startlist parziale, ma ci proverà Domenico Pozzovivo, così come Francesco Busatto. Potrebbe prendere parte anche Giulio Ciccone, mentre proverà a confermare l’ottimo podio del Giro dell’Emilia anche Davide Piganzoli.