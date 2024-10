Freestyle, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Chur: fratelli Tabanelli, osservati speciali nel Big Air

Talento e sprezzo del pericolo. Serve questo per rendere al meglio nelle varie specialità del freestyle sulla neve. La stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e in vista del week end a Chur, in Svizzera, ci si prepara per le evoluzioni aree del Big Air, che regaleranno emozioni agli appassionati e agli addetti ai lavori di questa particolare disciplina.

Venerdì 18 ottobre il via delle danze in terra elvetica per le prime due sfide stagionali che vedranno tra i protagonisti quattro azzurri. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile del settore Coppa del Mondo Valentino Mori, ha diramato l’elenco dei convocati che prevede la presenza dei fratelli Flora e Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Renè Monteleone.

Indubbiamente, su Flora e Miro ci sono le attenzioni maggiori per quanto hanno messo in mostra la passata stagione. Il classe 2004 emiliano si è spinto al secondo posto nell’appuntamento del massimo circuito internazionale a Copper Mountain (USA), mentre Flora, ancor più giovane (classe 2007), è riuscita salire sul podio in due circostanze, ovvero i due terzi posti delle tappe di Pechino (Cina) e di Tignes (Francia).

Nel caso della giovanissima modenese, vanno aggiunti la medaglia d’oro ai Mondiali giovanili di Livigno e il metallo pregiato a Cinque Cerchi nei Giochi Olimpici giovanili di Gangwon (Corea del Sud). Sarà interessante capire come entrambi i menzionati sapranno confermarsi in un’annata in cui non saranno più delle magnifiche sorprese.