Frederic Vasseur carico: “Dobbiamo essere ottimisti e continuare a spingere in questo modo”

Ferrari a segno per la seconda volta consecutiva nel Mondiale 2024 di F1. Dopo l’uno-due di Austin, con l’affermazione del monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz, è stato quest’ultimo a prendersi il successo in Messico, in un round nel quale la Rossa non trionfava da 34 anni (Alain Prost nel 1990), mentre Leclerc ha concluso in terza posizione.

Pertanto, ancora due vetture sul podio e, non fosse stata per la rimonta notevole di Lando Norris con la McLaren, Leclerc averebbe potuto concludere in piazza d’onore. La SF-24, comunque, ha dato seguito agli ottimi riscontri che si erano notati in Texas e l’affermazione del madrileno e la top-3 di Charles non sono affatto casuali.

A commentare questo risultato è stato un acciaccato Frederic Vassaur (Team Principal della Ferrari), con qualche problema alla schiena: “Non sono al meglio fisicamente, ma posso dire che questi risultati sono un bell’antidolorifico“, ha scherzato Vasseur ai microfoni di Sky Sport. “Siamo andati vicini all’uno-due, ma diciamo che Leclerc non è stato neanche fortunato nella gestione dei doppiaggi, ma era un po’ al limite con la macchina. Sainz è stato eccezionale dall’inizio di questo week end e ha raccolto quanto seminato“, ha precisato l’ingegnere francese.

In questo modo, la Rossa si è portata in seconda posizione nel campionato costruttori, a 29 punti dalla McLaren, scavalcando la Red Bull: “Dobbiamo essere ottimisti e conservare questa concentrazione. Preferisco non parlare di titolo dei marchi e spero che la stampa dedichi le sue attenzioni allo scontro tra Verstappen e Norris. Noi, dal canto nostro, vogliamo fare il meglio possibile“, ha aggiunto Vasseur.

Una SF-24 che da quando si è ripreso a girare posteriormente alla pausa estiva ha inanellato dei risultati importanti: “È una belle serie iniziata a Zandvoort. Abbiamo portato degli sviluppi che hanno funzionato sulla monoposto e ci siamo resi conto che non dipendeva dalle piste, perché il pacchetto si è rivelato competitivo un po’ ovunque. Dobbiamo continuare a spingere e penso che saremo competitivi fino alla fine“, ha concluso il Team Principal della Rossa.