Football americano, l’Italia sfida la Danimarca per meritarsi le semifinali degli Europei

L’Italia tornerà in campo sabato 26 ottobre (ore 18.00) per disputare la seconda partita delle qualificazioni agli Europei 2025 di football americano. La nostra Nazionale affronterà la Danimarca al Velodromo Vigorelli di Milano, dopo aver regolato la Svizzera con un perentorio 45-0 nella sfida disputata lo scorso 12 ottobre a Thun. I ragazzi di coach Brian Michitti se la dovranno vedere contro la sesta forza del ranking continentale, avversario di indubbia caratura agonistica che metterà a seria prova il Blue Team.

Gli azzurri non incrociano i nordici dal 2013, quando capitolarono per 49-29 nel gruppo B degli Europei. Da quello scivolone, però, l’Italia ha alzato il proprio tasso agonistico e ha infatti conquistato gli Europei nel 2021, salendo poi sul terzo gradino del podio dodici mesi fa. L’obiettivo dei nostri particolari, attesi da una partita molto aperta e ricca di insidie, è quello di vincere per qualificarsi alla terza semifinale continentale di fila.

A passare alla fase conclusiva della competizione saranno infatti le vincitrici dei quattro gironi di qualificazione: nel gruppo C è scontro diretto tra Italia e Danimarca, nel girone D si fronteggiano Germania e Svezia, nel raggruppamento A l’Austria deve sbrigare la pratica contro la Serbia, nella Pool B la Finlandia partirà favorita contro la Francia dopo aver regolato la Cechia.