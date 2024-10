Flavio Cobolli si ritira dall’ATP di Parigi-Bercy: cosa è successo e chi avrebbe affrontato

Flavio Cobolli ha dato forfait e non parteciperà all’ultimo Masters 1000 della stagione, in corso di svolgimento questa settimana sul veloce indoor di Parigi-Bercy. Il tennista italiano si è ritirato dal prestigioso torneo francese ancor prima di scendere in campo per il suo match di primo turno, che si sarebbe dovuto disputare domani sul centrale contro il padrone di casa Richard Gasquet.

Il 22enne romano ha deciso di rinunciare all’appuntamento parigino in via precauzionale, non avendo ancora recuperato del tutto dal problema alla spalla destra che lo aveva costretto al ritiro quattro giorni fa durante la partita di secondo turno all’ATP 500 di Vienna contro l’australiano Alex de Minaur, mentre si trovava in svantaggio 6-7 1-3.

Cobolli, evidentemente, non vuole peggiorare le sue condizioni fisiche in vista delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre, dopo aver fatto il suo debutto assoluto con la maglia azzurra poche settimane fa nel girone di Bologna.

Il numero 32 del ranking mondiale spera nella convocazione dell’Italia per la fase conclusiva della competizione a squadre più importante del panorama tennistico globale, ma il suo posto nel roster azzurro non è così scontato vista la concorrenza dei vari Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, oltre ovviamente a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti ed i doppisti Bolelli/Vavassori.