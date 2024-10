Federica Brignone spiega: “Rispetto a 9 anni fa è cambiata una cosa. Non penso ai record o alla Coppa del Mondo”

Leggendaria. Straordinaria. Eccezionale. Non ci sono più termini per descrivere Federica Brignone che ha centrato un successo meraviglioso in rimonta nel gigante di Soelden (Austria) gara di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. La sciatrice valdostana, terza dopo la prima manche, è stata in grado di risalire la china fino a centrare il successo, con una seconda parte di gara perfetta e un muro davvero pennellato.

Al termine della gara, la sciatrice azzurra, giunta al 28° successo in carriera, ha raccontato le sue emozioni al sito ufficiale della FISI: “È stata una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in avanti mi sono detta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere prima. La parte di raccordo l’ho fatta molto bene, come già avevo fatto l’anno scorso, sono riuscita a spingere al massimo e a portare fuori una grande velocità per il traguardo”.

Federica Brignone passa poi ad analizzare la sua situazione come atleta di 34 anni: “Oggi sono più forte di testa, rispetto a 9 anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni: oggi sono riuscita a fare tutto bene ed a sciare come volevo. Lavorare è importante, io seguo ogni dettaglio e cerco continuamente di migliorarmi. La scorsa settimana sentivo parecchia pressione perché era tutta l’estate che stavo sciando bene, ma poi me la sono tolta ed è andata bene”.

La fuoriclasse azzurra passa poi a descrivere la sua seconda metà di gara: “Ero tranquilla nella seconda manche, ero molto vigile, ho fatto bene alcuni passaggi. Forse ho tenuto un po’ troppo nella prima parte e non pensavo di essere davanti ad Alice Robinson. Mi sono davvero divertita. Lo scorso anno non mi aspettavo di essere prima a metà gara e l’ho pagata. Generalmente, io soffro molto la prima gara. Oggi era completamente diverso: ero veramente più serena. Ho obiettivi di performance per la stagione, non starò a pensare a vittorie, record o Coppe. Vedremo tappa dopo tappa come andrà”.