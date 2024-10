F1, Valterri Bottas vuole troppi soldi? Mick Schumacher potrebbe avere una chance in Sauber

Una situazione ancora da mettere insieme. Mattia Binotto, l’uomo scelto da Audi per la transizione del 2025 fino all’entrata ufficiale della Casa dei Quattro Anelli in F1, sta lavorando per comporre la coppia di piloti che competerà l’anno prossimo in Sauber. Il nome di Nico Hulkenberg, profilo particolarmente gradito a Ingolstadt, è noto da tempo, mentre sul suo compagno di squadra le cose non sono chiare.

Si pensava che la via della continuità con Valtteri Bottas sarebbe stata portata avanti, dal momento che il finlandese è pilota esperto e conosce bene anche il team. Tuttavia, la trattativa ha subito un brusco rallentamento. Ne ha parlato la testata svizzera Blick, secondo la quale le richieste economiche del finnico sarebbero troppo esose. Per questo, vi potrebbero essere delle vie alternative.

Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, nell’orbita McLaren e Williams, non sembrano più rientrare nei piani della scuderia e quindi potrebbe essere il tedesco Mick Schumacher ad avere la sua chance. Un’idea rafforzata anche da quanto detto da alcuni addetti ai lavori, come Helmut Marko (consulente Red Bull): “Audi sembra che stia prendendo in seria considerazione Mick Schumacher“.

Vedremo quindi se Binotto opterà per la pista “Schumacher”, anche se il figlio del grande Michael non sembra godere di una grande considerazione nel Circus, per la negativa esperienza in Haas, di cui anche l’ex Team Principal della Ferrari è perfettamente a conoscenza.