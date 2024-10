F1, reclamo McLaren sulla penalizzazione di Lando Norris a Austin. Il team inglese porta nuovi elementi

Anche se siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, possiamo affermare che il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin disputato nello scorso weekend non è ancora concluso.

Per quale motivo? La discussa penalizzazione inflitta a Lando Norris nel finale della gara, costata il podio al pilota della McLaren a favore di Max Verstappen, sarà ridiscussa proprio in occasione dell’inizio dei lavori sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”.

Il sorpasso in curva 12 sul Circuit of the Americas ha fatto discutere e sta facendo discutere ancora. Ripercorriamo con la memoria quanto avvenuto. Prima Max Verstappen ha mandato largo il rivale inglese, quindi Lando Norris ha preso vantaggio dall’escursione fuori pista superando l’olandese. 5 secondi di penalità che hanno rivoluzionato la classifica della gara texana e che hanno segnato un punto a favore di “Super Max” nella rincorsa al suo quarto titolo di fila.

La McLaren, tuttavia, non ci sta e ha annunciato reclamo per una revisione di quanto avvenuto in curva 12 al COTA. La discussione avverà nel pomeriggio messicano. La FIA determinerà se vi è un nuovo elemento significativo e rilevante per cambiare la decisione. Se, quindi, gli steward decideranno che quanto portato dal team di Woking avrà valenza e potrebbe portare ad un cambiamento delle decisioni, si terrà una seconda udienza. Come detto, quindi, il Gran Premio degli Stati Uniti non è ancora concluso…