F1, prende il via il weekend del GP del Messico: la Ferrari vuole sognare ancora, Norris all’ultima chiamata

Siamo pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato intitolato agli “Hermanos Rodriguez” di Città del Messico andrà in scena il secondo dei weekend del trittico americano, che potrebbe diventare quanto mai importante pensando alla lotta per il titolo.

Max Verstappen si presenta all’evento rinfrancato dopo il weekend di Austin, portando il suo margine di vantaggio su Lando Norris da +52 a +57 punti, con un fine settimana di gara in meno. In poche parole, il pilota del team McLaren è quasi giunto all’ultima chiamata. Ora o mai più. Vincere e sperare di recuperare punti pesanti al rivale. Altrimenti il sogno del titolo rimarrà tale.

Quale sarà il programma del venerdì del Gran Premio del Messico? Si inizierà alle ore 20.30 italiane (le ore 13.30 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti, che inizierà a darci un quadro più preciso sui valori in pista. La seconda sessione di prove libere, invece, andrà in scena alla mezzanotte italiana, per altri 60 minuti fondamentali, anche in ottica simulazione di passo gara.

Cosa dovremo aspettarci dal weekend messicano? La pista di Città del Messico è particolare. Si corre in altura, per cui tutto verrà rimesso in discussione, come la potenza del motore che verrà leggermente ridotta per i 2.240 metri di altitudine. Non solo, unisce lunghi rettilinei a tratti lenti. Una sezione di curve in successione nel T2 e le curve lentissime dello Stadio del baseball nel T3. In poche parole impossibile sapere ora chi avrà il vantaggio. L’unica certezza è che Lando Norris deve piazzare il colpo. Altrimenti il poker di Max Verstappen sarà inevitabile.