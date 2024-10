F1, Max Verstappen: “Abbiamo modificato la macchina, speriamo di essere competitivi ad Austin”

L’insolita pausa di tre settimane post-Singapore sta per finire e la Formula Uno è pronta ad affrontare tre weekend di gara consecutivi oltreoceano tra Texas, Messico e Brasile. Si comincia nei prossimi giorni al COTA di Austin, in cui verrà utilizzato il formato Sprint. Grande attesa per il prosieguo del duello a distanza tra Max Verstappen e Lando Norris nel Mondiale, con l’olandese della Red Bull che deve gestire un vantaggio di 52 punti sull’inglese della McLaren.

“Abbiamo avuto alcune settimane di pausa dalle gare, il che ci ha permesso di ritrovare la concentrazione e lavorare intensamente sulle nostre prestazioni in vista del Gran Premio degli Stati Uniti. Abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura per adattarla meglio a questo circuito, quindi vedremo se saremo più competitivi una volta in pista“, dice il campione del mondo in carica alla vigilia di Austin.

“Questa settimana ci sarà un altro weekend frenetico con il formato Sprint, quindi ci aspetta un programma fitto. Austin è una città fantastica e l’atmosfera in pista è sempre speciale. Abbiamo molti bei ricordi qui, quindi non vedo l’ora di tornare a gareggiare questo weekend“, il commento di Verstappen in vista di una tre giorni potenzialmente cruciale per il campionato.

Red Bull introduce proprio in Texas l’ultimo vero grande pacchetto di aggiornamenti della stagione, con l’obiettivo di avvicinare la RB20 alle prestazioni di una McLaren ormai abbastanza stabilmente superiore alla concorrenza. Vincere o comunque battere Norris nel GP statunitense consentirebbe a Verstappen di fare un passo avanti quasi decisivo verso il suo quarto titolo.