Lewis Hamilton: “Buon risultato personale e di squadra, ho fatto qualche cambiamento”

Lewis Hamilton chiude con un sorriso convinto il suo Gran Premio del Messico, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” il pilota 7 volte campione del mondo ha centrato la posizione immediatamente fuori dal podio, vincendo però il duello interno in casa Mercedes. Non un aspetto di poco conto per il “Re Nero”.

La gara è andata a Carlos Sainz che ha preceduto per 4.7 secondi Lando Norris, quindi completa il podio la seconda Ferrari di Charles Leclerc a 34.3 secondi. Quarta posizione, quindi, per Lewis Hamilton a 44.7 secondi, davanti al compagno di team George Russell che chiude quinto a 48.5, davanti a Max Verstappen sesto a 59.5.

Dopo aver tagliato il traguardo, il pilota nativo di Stevenage ha analizzato quanto avvenuto in gara ai microfoni di F1.com: “Innanzitutto, è stato davvero bello arrivare 4° e 5° a livello di squadra. Sono contento che abbiamo migliorato rispetto alle qualifiche. Sono grato per questo e devo ringraziare il team per gli sforzi fatti”.

Il pilota della Mercedes prosegue nel suo racconto: “Sono partito bene allo spegnimento dei semafori, ho tolto un po’ di incidenza dell’alettone anteriore e ho tolto un po’ di pressione alle gomme anteriori. Ho potuto sentire la differenza e vedere come le due versioni fossero differenti. È bello avere queste informazioni”.